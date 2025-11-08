Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jubel beim Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ über den Gewinn von 2500 Euro.
Jubel beim Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ über den Gewinn von 2500 Euro. Bild: Max Tümmel
Jubel beim Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ über den Gewinn von 2500 Euro.
Jubel beim Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ über den Gewinn von 2500 Euro. Bild: Max Tümmel
Zwickau
Stefanie Hertel verhilft Parkverein Saupersdorf zum Erfolg
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Aufgaben, beide erfüllt: Wofür der Gartendenkmalverein im Kirchberger Ortsteil seinen Gewinn bei „Vereint stark“ verwenden will

Kerstin Rommerskirchen vom Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ ist glücklich. „Mir fällt der sprichwörtliche Stein vom Herzen“, sagt sie. Denn der kleine Verein aus dem Kirchberger Ortsteil hat fürs Mitmachen beim Radio-Gewinnspiel „Vereint stark“ nicht nur etliche Unterstützer mobilisiert, sondern auch 2500 Euro kassiert....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Parkretter können durchstarten: Kirchberg und Gartendenkmalverein Park Saupersdorf einigen sich auf Pachtvertrag
Frank Schmidt vom Verein Gartendenkmal Park Saupersdorf bei einem Arbeitseinsatz.
Die historischen Anlagen im Park Saupersdorf stehen vor ihrer Renaissance. Doch zuvor muss erstmal das Herbstlaub fortgeschafft werden. Für Anfang November plant der Verein einen Mitmach-Tag.
Holger Weiß
06.05.2025
4 min.
„Nur der Borkenkäfer kann uns stoppen“: Warum in Kirchberg ein Verein einen Park pachten will
Arbeitseinsatz im Saupersdorfer Park: Friedemann Petzold (vorn) und Stephan Poller legen zugewachsene Wege frei.
Noch vor Jahresfrist knirschte es zwischen den Parkrettern von Saupersdorf und der Stadtverwaltung Kirchberg. Doch mit der Vereinsgründung hat das Gartendenkmal wieder eine Perspektive.
Holger Weiß
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel