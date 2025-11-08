Stefanie Hertel verhilft Parkverein Saupersdorf zum Erfolg

Zwickau
Zwei Aufgaben, beide erfüllt: Wofür der Gartendenkmalverein im Kirchberger Ortsteil seinen Gewinn bei „Vereint stark“ verwenden will
Kerstin Rommerskirchen vom Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ ist glücklich. „Mir fällt der sprichwörtliche Stein vom Herzen“, sagt sie. Denn der kleine Verein aus dem Kirchberger Ortsteil hat fürs Mitmachen beim Radio-Gewinnspiel „Vereint stark“ nicht nur etliche Unterstützer mobilisiert, sondern auch 2500 Euro kassiert....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.