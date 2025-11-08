Stefanie Hertel verhilft Parkverein Saupersdorf zum Erfolg

Zwei Aufgaben, beide erfüllt: Wofür der Gartendenkmalverein im Kirchberger Ortsteil seinen Gewinn bei „Vereint stark“ verwenden will

Kerstin Rommerskirchen vom Gartendenkmalverein „Park Saupersdorf“ ist glücklich. „Mir fällt der sprichwörtliche Stein vom Herzen“, sagt sie. Denn der kleine Verein aus dem Kirchberger Ortsteil hat fürs Mitmachen beim Radio-Gewinnspiel „Vereint stark“ nicht nur etliche Unterstützer mobilisiert, sondern auch 2500 Euro kassiert....