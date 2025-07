Sterbender Mann auf offener Straße in Zwickau gefunden: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein 36-Jähriger lag Sonntag kurz nach Mitternacht blutend in einer Grundstückseinfahrt, starb wenig später im Krankenhaus. Inzwischen hat die Polizei in dem Zusammenhang einen Mann verhaftet.

Die Polizei hat in Zwickau einen möglicherweise Tatverdächtigen festgenommen. Er wurde in Handschellen aus dem Hinterhaus geführt, in dessen Hofeinfahrt das Opfer gefunden wurde. Zuvor hatten ihn Beamte der Kriminalpolizei fast eine Stunde lang vernommen. Genaueres wollten die Polizisten zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Der Mann wurde in...