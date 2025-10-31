Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Stranger Nights“ in Zwickau: Letzter Abend des Halloween-Festivals in der Villa Mocc

Bild: Tom Rosner / Villa Mocc
Bild: Tom Rosner / Villa Mocc
Zwickau
„Stranger Nights“ in Zwickau: Letzter Abend des Halloween-Festivals in der Villa Mocc
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besucher können sich auf sieben Stunden voller Grusel, interaktive Walking Acts und die Prämierung der kreativsten Kostüme freuen.

Für drei Nächte hat sich die Villa Mocc Zwickau in Hawkins, die fiktive Stadt aus der Netflix-Serie, verwandelt – am Samstag steht der finale Abend des „Stranger Nights“-Festivals bevor. Von 22 bis 5 Uhr kämpfen Demogorgon, Vecna und Elfie als Walking Acts erneut um die Gunst der kostümierten Besucher. Der Veranstalter wirbt mit zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
19:20 Uhr
5 min.
Was machen wir am Halloween-Wochenende? Ausgehtipps für Familien mit Kindern
Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen.
Gespenstische Dekoration, leuchtende Kürbisse und schaurige Kostüme: Am 31. Oktober ist Halloween. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen für Freunde des unheimlichen Festes statt.
Thomas Croy
25.10.2025
1 min.
Klangvielfalt und Tradition: Irish Folk Festival gastiert am Samstag im Alten Gasometer Zwickau
Ein Gitarrist, ein Folk-Duo und zwei Bands wollen am Samstagabend einen Hauch irischen Flairs ins triste westsächsische Herbstwetter bringen.
Thomas Croy
Mehr Artikel