„Stranger Nights“ in Zwickau: Letzter Abend des Halloween-Festivals in der Villa Mocc

Besucher können sich auf sieben Stunden voller Grusel, interaktive Walking Acts und die Prämierung der kreativsten Kostüme freuen.

Für drei Nächte hat sich die Villa Mocc Zwickau in Hawkins, die fiktive Stadt aus der Netflix-Serie, verwandelt – am Samstag steht der finale Abend des „Stranger Nights“-Festivals bevor. Von 22 bis 5 Uhr kämpfen Demogorgon, Vecna und Elfie als Walking Acts erneut um die Gunst der kostümierten Besucher. Der Veranstalter wirbt mit zwei...