Teich in Zwickau-Neuplanitz wird für Ratten zum Schlaraffenland: „Die Leute übertreiben es mit dem Füttern“

Überfütterung der Wasservögel und illegale Müllentsorgung im Wohngebietspark sorgen in Neuplanitz für Ärger. Findet der Vorschlag eines Planitzers im Rathaus Gehör?

Zügig und erstaunlich behände steigt der Rentner den Hang zum befestigten Ufer hinab. Dann schaut er sich nach allen Seiten um und wirft einen kleinen Beutel in den Teich im Neuplanitzer Park. Die Tüte versinkt sofort im Wasser. Anschließend eilt der Mann vom Teich in Richtung Erich-Mühsam-Straße davon. "Im Beutel war vermutlich Abfall",...