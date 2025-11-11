Tempokontrolle auf der B 173 am Flugplatz in Zwickau: „Spitzenreiter“ war 53 km/h zu schnell

Zwickau
Rund 1600 Fahrzeuge haben die Messstelle am Montag passiert. Wie vielen Autofahrern droht nun ein Verwarn- oder Bußgeld?
Ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von knapp 430 Euro drohen einem Temposünder nach einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der B 173 in Zwickau. Die Person, die am Steuer saß, war innerorts ohne Toleranzabzug mit 103 Kilometer pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind an der Stelle nur 50 Kilometer pro Stunde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.