Regionale Nachrichten und News
  • Tempokontrolle auf der B 173 am Flugplatz in Zwickau: „Spitzenreiter“ war 53 km/h zu schnell

Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert.
Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert.
Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert.
Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Zwickau
Tempokontrolle auf der B 173 am Flugplatz in Zwickau: „Spitzenreiter“ war 53 km/h zu schnell
Von Holger Frenzel
Rund 1600 Fahrzeuge haben die Messstelle am Montag passiert. Wie vielen Autofahrern droht nun ein Verwarn- oder Bußgeld?

Ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von knapp 430 Euro drohen einem Temposünder nach einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der B 173 in Zwickau. Die Person, die am Steuer saß, war innerorts ohne Toleranzabzug mit 103 Kilometer pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind an der Stelle nur 50 Kilometer pro Stunde.
