Theater Plauen-Zwickau sucht Kellner und Gondoliere

Männer zwischen 18 und 30 aufgepasst: Für ein Stück unter Regie von Intendant Dirk Löschner werden für den Probenstart Ende März Statisten gesucht. Geprobt wird in Zwickau.

Zwickau.

Das Theater Plauen-Zwickau bietet die vielleicht einmalige Gelegenheit, mit Profis auf einer Bühne zu spielen, und sucht für die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ männliche Statisten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Wie Anne Sandmann von der Öffentlichkeitsarbeit mitteilte, sollen sie Kellner und Gondoliere in der Oper von Jacques Offenbach mimen. Der Zeitplan ist durchaus sportlich: Die Proben finden in Zwickau statt und beginnen Ende März. Die Premiere ist für den 2. Mai im Vogtlandtheater Plauen vorgesehen.

Zum Stück: Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ verbindet Fantasie und Realität in einer dramatischen Künstlergeschichte. Der Dichter Hoffmann erzählt in einer Kneipe von drei gescheiterten Lieben – der mechanischen Olympia, der todkranken Antonia und der verführerischen Giulietta –, während dunkle Mächte sein Schicksal lenken. Sein treuer Freund Nicklaus versucht, ihn vor dem Untergang zu bewahren und zur Kunst zurückzuführen. Am Ende steht Hoffmann vor der Entscheidung, ob er sich der Liebe oder der Dichtung widmet.

Regie bei dem Stück führt Generalintendant Dirk Löschner, die musikalische Leitung hat Paul Taubitz. Interessenten werden gebeten, sich für ein Casting oder mit Rückfragen bei Chefdramaturgin Christina Schmidt mit einer E-Mail an die Adresse [email protected] zu melden. (kru)