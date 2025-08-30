„Til Schweiger hatte Angst, nicht sympathisch genug für die Rolle zu sein“: Hauptdarsteller Janek Rieke plaudert in Zwickauer Kino aus dem Nähkästchen

Zwickau
Janek Rieke präsentiert in Zwickau seinen Film „Beule zerlegt die Welt“, der erst im September ins Kino kommt. Zumindest eine Parallele zu Westsachsen haben die Zuschauer gleich festgestellt.
In den 18 Jahren, die Janek Rieke an diesem Film gearbeitet hat, gibt es diese Episode mit Til Schweiger. Eine Produktionsfirma habe gefordert, Schweiger für die Hauptrolle zu verpflichten, erzählt Janek Rieke den Zuschauern im Zwickauer Astoria-Kino. Rieke, der die Rolle eigentlich selber spielen wollte, bemühte sich, Schweiger zögerte vier...
