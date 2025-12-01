Todesmarsch von Mülsen 1945: Jugendliche stellen Projektergebnisse in Dresden vor

Eine Fahrradtour führte sieben Jugendliche entlang der Strecke des Todesmarsches im April 1945. Ihre Erkenntnisse über die 800 KZ-Häftlinge haben sie in einem Flyer zusammengetragen.

Der Todesmarsch von 800 Gefangenen des KZ-Außenlagers Mülsen St. Micheln in Richtung Tschechien ist bis heute eine der grausamsten Episoden westsächsischer Geschichte. Im Rahmen des Projektes „DenkMal!" haben sich im Oktober sieben Jugendliche auf den Weg gemacht, die Strecke des Marsches zu erkunden. Das Besondere: Einen großen Teil der...