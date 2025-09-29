Tränen trotz Sieg des FSV Zwickau: Junge sucht ganz besonderen Fan-Schal

Zwickau
Der FSV Zwickau hat am Sonntag den Halleschen FC besiegt. Doch bei einem kleinen Fan flossen danach keine Tränen der Freude. Nun startet seine Familie einen Such-Aufruf nach seinem verlorenen Schal. Denn der ist einzigartig.
Einen 2:1-Sieg mit einem Traumtor holte am Sonntag der FSV Zwickau bei der Partie gegen den Halleschen FC in der Zwickauer GGZ-Arena. Unter den über 7000 Fans, die dieses Spiel sahen, war auch ein elfjähriger Junge aus Zwickau. Doch trotz des Sieges seiner Lieblingsmannschaft flossen Tränen.
