Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Tränen trotz Sieg des FSV Zwickau: Junge sucht ganz besonderen Fan-Schal

Ein Junge hat bei einem Spiel des FSV Zwickau seinen Fan-Schal verloren – samt Spieler-Unterschriften, die darauf waren. Das Bild seiner Schwester wurde auf Wunsch der Familie gepixelt.
Ein Junge hat bei einem Spiel des FSV Zwickau seinen Fan-Schal verloren – samt Spieler-Unterschriften, die darauf waren. Das Bild seiner Schwester wurde auf Wunsch der Familie gepixelt. Bild: privat
Ein Junge hat bei einem Spiel des FSV Zwickau seinen Fan-Schal verloren – samt Spieler-Unterschriften, die darauf waren. Das Bild seiner Schwester wurde auf Wunsch der Familie gepixelt.
Ein Junge hat bei einem Spiel des FSV Zwickau seinen Fan-Schal verloren – samt Spieler-Unterschriften, die darauf waren. Das Bild seiner Schwester wurde auf Wunsch der Familie gepixelt. Bild: privat
Zwickau
Tränen trotz Sieg des FSV Zwickau: Junge sucht ganz besonderen Fan-Schal
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Zwickau hat am Sonntag den Halleschen FC besiegt. Doch bei einem kleinen Fan flossen danach keine Tränen der Freude. Nun startet seine Familie einen Such-Aufruf nach seinem verlorenen Schal. Denn der ist einzigartig.

Einen 2:1-Sieg mit einem Traumtor holte am Sonntag der FSV Zwickau bei der Partie gegen den Halleschen FC in der Zwickauer GGZ-Arena. Unter den über 7000 Fans, die dieses Spiel sahen, war auch ein elfjähriger Junge aus Zwickau. Doch trotz des Sieges seiner Lieblingsmannschaft flossen Tränen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
07:52 Uhr
1 min.
Fußball-Klassiker zwischen FSV Zwickau und Halleschem FC: Mehr als 300 Polizeibeamte im Einsatz
Fans aus Halle haben vor der Partie einen Bus beschädigt.
Unterstützung gab es vor und nach der Partie aus der Luft. Gäste-Fans beschädigten bei der Anreise einen Shuttlebus. Welche Bilanz die Polizei zieht.
Holger Frenzel
24.09.2025
4 min.
Fußballmärchen beim SV Planitz: Fan des FSV Zwickau schießt Traumtor gegen seinen Lieblingsverein
Was für ein Jubel: Fynn Riedel hat mit seinem Führungstreffer für den SV Planitz am Dienstagabend den Profis des FSV Zwickau die Show gestohlen.
Fynn Riedel konnte das Glück nach seinem Volley-Volltreffer gegen den Fußball-Regionalligisten am Dienstagabend kaum fassen. Dank seiner Freundin kann er nun sogar vom „Tor des Monats“ träumen.
Monty Gräßler
09:20 Uhr
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:20 Uhr
1 min.
Autofahrer bei Verkehrsunfall in Kottengrün schwer verletzt
Update
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel