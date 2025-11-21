Treue „Freie Presse“-Leser aus Zwickau lernen digitale Ausgabe kennen: „Man kann sich der neuen Technik nicht verweigern.“

Zwickau
Die „Freie Presse“ lädt langjährige Leser der gedruckten Ausgabe in die Zwickauer Geschäftsstelle ein. Beim Thema Digitalabo müssen die Mitarbeiterinnen Überzeugungsarbeit leisten.
Ein bisschen Skepsis ist noch da, als Heinrich Winter in der Zwickauer Geschäftsstelle der „Freien Presse“ sein Tablet zückt. Er und seine Frau Eva gehören zu den treuen Lesern, die am Donnerstag eingeladen wurden. Es geht um ein kleines Dankeschön, aber auch darum, ihnen die digitalen Möglichkeiten der Zeitung näherzubringen. Denn das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.