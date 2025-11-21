Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Treue „Freie Presse“-Leser aus Zwickau lernen digitale Ausgabe kennen: „Man kann sich der neuen Technik nicht verweigern.“

„Freie Presse“-Leser Heinrich und Eva Winter (r.) testen die Digitalausgabe der Zwickauer Zeitung.
„Freie Presse“-Leser Heinrich und Eva Winter (r.) testen die Digitalausgabe der Zwickauer Zeitung. Bild: Ralph Köhler
„Freie Presse“-Leser Heinrich und Eva Winter (r.) testen die Digitalausgabe der Zwickauer Zeitung.
„Freie Presse“-Leser Heinrich und Eva Winter (r.) testen die Digitalausgabe der Zwickauer Zeitung. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Treue „Freie Presse“-Leser aus Zwickau lernen digitale Ausgabe kennen: „Man kann sich der neuen Technik nicht verweigern.“
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ lädt langjährige Leser der gedruckten Ausgabe in die Zwickauer Geschäftsstelle ein. Beim Thema Digitalabo müssen die Mitarbeiterinnen Überzeugungsarbeit leisten.

Ein bisschen Skepsis ist noch da, als Heinrich Winter in der Zwickauer Geschäftsstelle der „Freien Presse“ sein Tablet zückt. Er und seine Frau Eva gehören zu den treuen Lesern, die am Donnerstag eingeladen wurden. Es geht um ein kleines Dankeschön, aber auch darum, ihnen die digitalen Möglichkeiten der Zeitung näherzubringen. Denn das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
11:05 Uhr
5 min.
Wie Günter Weiß (93) aus Chemnitz in die „Freie Presse“ kam
Günter Weiß ist ein langjähriger „Freien Presse“-Leser und hat es nun in die Zeitung geschafft.
Nach einem Anruf des betagten Rentners in der Redaktion machte sich der Leserobmann kurzentschlossen auf den Weg, um ihn persönlich kennenzulernen. So landete Günter Weiß schließlich in der Zeitung.
Erik Kiwitter
15.11.2025
4 min.
Baustellen-Chaos auf Westsachsens Zugstrecken: Warum man als Pendler oft verzweifelt
Wer viel mit dem Zug unterwegs ist, verbringt mehr Zeit an Bahnsteigen, als ihm lieb ist. Jim Kerzig kennt diese Situation zur Genüge.
Verspätungen und verpasste Anschlüsse: Bauarbeiten rund um Zwickau stellen Reisende derzeit auf die Probe. „Freie Presse“-Reporter Jim Kerzig berichtet von seinen Erfahrungen.
Jim Kerzig
Mehr Artikel