  • Unfall am Montag auf Mitteltrasse bei Kirchberg: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Einen Unfall meldet die Polizei am Montagfrüh in Kirchberg.
Einen Unfall meldet die Polizei am Montagfrüh in Kirchberg.
Zwickau
Unfall am Montag auf Mitteltrasse bei Kirchberg: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden
Von Holger Frenzel
Der Auffahrunfall ereignete sich 7.15 Uhr. Die S 282 war etwa eine Stunde voll gesperrt. Eine verletzte Person kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Mit einem Auffahrunfall auf der Mitteltrasse im Kirchberger Ortsteil Wolfersgrün hat die neue Woche begonnen. Dabei handelt es sich um die Lengenfelder Straße (S 282). Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Der Abschnitt war etwa eine Stunde gesperrt.
