Unfall am Neumarkt in Zwickau: 15-jähriger Jugendlicher wird schwer verletzt

Beim Überqueren der Moritzstraße wurde der Fußgänger von einem Suzuki erfasst. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat ein 15-jähriger Jugendlicher bei einem Unfall in der Nähe des Neumarktes in Zwickau erlitten. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.