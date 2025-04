Unfall an der A 72-Abfahrt Zwickau-West: 37-Jährige am Sonntagnachmittag mit zwei Promille Alkohol unterwegs

Die Toyota-Fahrerin machte sich nach dem Crash aus dem Staub. Sie wurde später von Zeugen an der Lengenfelder Straße gestellt. Was bisher bekannt ist.

Mit einem Atemalkoholwert von zwei Promille hat eine 37-jährige Frau, die mit einem Toyota unterwegs war, an der A 72-Abfahrt Zwickau-West einen Verkehrsteiler und zwei Leitpfosten beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden nach dem Unfall am Sonntagnachmittag auf 5500 Euro. Die Ukrainerin war in Richtung Leipzig unterwegs. Im Bereich der...