Unverhoffter Bauboom in Zwickau: Großprojekte und Eigenheime beleben die Stadt

In Zwickau wird so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Gewerbeobjekte, neue Supermärkte und Eigenheime haben gerade Konjunktur. Woran liegt das?

Im Zwickauer Rathaus ist man offenbar von der Bautätigkeit in der Stadt selbst etwas überrascht. In einer Mitteilung spricht die Stadtverwaltung von einem regelrechten Bau-Boom, schiebt aber ein Frage- und ein Ausrufezeichen hinterher, so als traue man dem Braten nicht so recht. Die nackten Zahlen sprechen jedenfalls für außergewöhnlich...