US-Rockband Pavlov’s Dog spielt am Samstag im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne

Sie gelten als Vorreiter der Prog-Rock-Welle der frühen Siebziger: Die US-Band Pavlov’s Dog macht auf ihrer Europatour in Westsachsen Station.

Es gibt Musik, die Generationen überdauert. Das Album „Pampered Menial“ von Pavlov’s Dog ist ein solches Meisterwerk. Seit 1972 prägt die Band aus St. Louis, Missouri mit ihrer einzigartigen Mischung aus Hard Rock, Jazz, Folk, Klassik und Pomp den Progressive Rock. Über allem schwebt David Surkamps unverkennbare Falsettstimme, die den...