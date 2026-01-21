Vereint in Zwickau: Ein Buch, eine Bibliothek und eine sächsisch-georgische Freundschaft fürs Leben

In Zwickau treffen sich eine deutsche Schriftstellerin, eine langjährige Freundin und eine georgische Bibliothekarin. Eine Geschichte über Freundschaft, Literatur und internationale Begegnungen.

Die preisgekrönte Schriftstellerin Constanze John lebt in Leipzig – wenn sie nicht gerade auf Reisen ist. Zwickau jedoch kennt sie wie ihre Westentasche. Von 1988 bis 2001 lebte sie in der Robert-Schumann-Stadt, leitete eine Literaturgruppe, Schreibwerkstätten für Kinder und veröffentlichte hier unter anderem „Sagen aus Zwickau“ und...