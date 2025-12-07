Verkaufsoffener Sonntag in Zwickau: Wie viel Verbraucher dieses Jahr für Geschenke ausgeben

Am Sonntag waren in Zwickau verschiedenste Shopping-Typen unterwegs: vom Schnäppchen-freudigen Sparfuchs über den gut organisierten Listen-Luchs bis zum romantischen Weihnachts-Wiesel. Beim Budget zogen viele trotz aller Einkaufsfreude eine klare Grenze.

Weihnachtsmütze auf, Tüten in der Hand und Glühwein im Becher: So sahen viele Menschen aus, die sich am verkaufsoffenen Sonntagnachmittag durch die Zwickauer Innenstadt schoben. Besonders zwischen Weihnachtsmarkt und Einkaufszentrum, auf dem nach monatelanger Baustelle frisch freigegebenem Marienplatz, herrschte dichtes Gedränge. Bei dem...