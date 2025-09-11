Verliebt in Zwickau: Paarberaterin erklärt, worauf es in einer guten Beziehung wirklich ankommt

Dass sie sich noch mal verliebt, hätte Bettina Hansch nicht gedacht: erst in einen Zwickauer, dann in Zwickau selbst. Vor Kurzem hat sie eine Praxis für Paarberatung eröffnet. Damit die Liebe nicht verloren geht, ist für sie vor allem eins wichtig.

Eine Wand im Beratungszimmer der nagelneuen Zwickauer Praxis von Bettina Hansch ist noch weiß. Dort soll ein ganz bestimmtes Bild hin: Monets berühmter Seerosenteich. „Mein Mann schenkt mir das Bild", sagt Bettina Hansch (59) mit einem Lächeln. Ohne ihn gäbe es diese Praxis nicht. Hätte Hansch sich nicht in ihn verliebt, wäre sie niemals...