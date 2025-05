„Versuchen Korsett so gut wie möglich auszufüllen“: So wirken sich Sparzwänge am Theater Plauen-Zwickau auf neue Spielzeit aus

21 Premieren stehen an, doch Sparvorgaben fordern ihren Tribut. Wie geht das Theater mit diesen Herausforderungen um? In Zwickau macht sich die fehlende kleine Bühne bemerkbar.

Ein Spielplan im Zeichen des Sparzwanges am Theater Plauen-Zwickau: 21 Premieren kündigte Generalintendant Dirk Löschner am Dienstag für die neue Spielzeit 2025/2026 an. Das klinge nach Kontinuität, so Löschner. Doch der Eindruck täusche. Drei große Produktionen fallen den Sparvorgaben demnach zum Opfer. Man habe das Programm mit Blick...