Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“

Zwickau, Chemnitz. Beschäftigte aus dem VW-Werk Zwickau müssen im Motorenwerk Chemnitz aushelfen. Dort läuft es zwar, dennoch gibt es Sorgen in der Belegschaft. Hier erklären die beiden Gesamtbetriebsratschefs von VW Sachsen, wo es noch klemmt und was schon erledigt ist.

Freie Presse: Herr Aehlig, Sie haben nach dem Rücktritt von Uwe Kunstmann den Vorsitz im Gesamtbetriebsrat bei VW Sachsen übernommen. Inzwischen sind gut 100 Tage vergangen. Was haben Sie mit Ihren Kollegen im Gremium erreicht, welche Baustellen sind offen?