  • Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“

Leiten den Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen: Thomas Aehlig, der Vorsitzende, und sein Stellvertreter Olaf Glöckner (r.).
Mitarbeiter bei einer Feierstunde zum 35-jährigen Jubiläum von Volkswagen Sachsen: „Es hilft, wenn das Unternehmen ein klares Zielbild formuliert.“
Abgestellte E-Autos auf dem Gelände des Zwickauer VW-Werkes. „Es fehlen aktuell noch Modelle im Kleinwagenbereich.“
Leiten den Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen: Thomas Aehlig, der Vorsitzende, und sein Stellvertreter Olaf Glöckner (r.).
Mitarbeiter bei einer Feierstunde zum 35-jährigen Jubiläum von Volkswagen Sachsen: „Es hilft, wenn das Unternehmen ein klares Zielbild formuliert.“
Abgestellte E-Autos auf dem Gelände des Zwickauer VW-Werkes. „Es fehlen aktuell noch Modelle im Kleinwagenbereich.“
Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“
Von Jan-Dirk Franke
Zwickau, Chemnitz. Beschäftigte aus dem VW-Werk Zwickau müssen im Motorenwerk Chemnitz aushelfen. Dort läuft es zwar, dennoch gibt es Sorgen in der Belegschaft. Hier erklären die beiden Gesamtbetriebsratschefs von VW Sachsen, wo es noch klemmt und was schon erledigt ist.

Freie Presse: Herr Aehlig, Sie haben nach dem Rücktritt von Uwe Kunstmann den Vorsitz im Gesamtbetriebsrat bei VW Sachsen übernommen. Inzwischen sind gut 100 Tage vergangen. Was haben Sie mit Ihren Kollegen im Gremium erreicht, welche Baustellen sind offen?
Erschienen am: 06.02.2026 | 11:51 Uhr
