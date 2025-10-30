Von der Bühne als Seiteneinsteiger ins Klassenzimmer: Warum Marcus Sandmann das Theater Plauen-Zwickau verlässt

Er hat alles gespielt – von der Knusperhexe über den Eisenstein in der „Fledermaus“ bis zum Uncle Fester. Jetzt verlässt er freiwillig das Rampenlicht. Um mit 58 nochmal was Neues anzufangen.

Ein letzter Vorhang, ein letzter Applaus. Als „Uncle Fester" im Horror-Musical „The Addams Family" steht Marcus Sandmann noch einmal im Rampenlicht, spielt mit ganzer Seele – und weiß zugleich, dass dies sein Abschied als festes Ensemblemitglied ist. „Das war es! Großartig! Abenteuerlich! Fordernd, nehmend und gebend!" schreibt der...