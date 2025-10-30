Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von der Bühne als Seiteneinsteiger ins Klassenzimmer: Warum Marcus Sandmann das Theater Plauen-Zwickau verlässt

„Als ich ans Theater Plauen-Zwickau kam, war ich der Jüngste, jetzt bin ich einer der Ältesten.“ Marcus Sandmann vor seinem Bild im Gewandhaus-Foyer.
„Als ich ans Theater Plauen-Zwickau kam, war ich der Jüngste, jetzt bin ich einer der Ältesten.“ Marcus Sandmann vor seinem Bild im Gewandhaus-Foyer. Bild: Ludmila Thiele
„Als ich ans Theater Plauen-Zwickau kam, war ich der Jüngste, jetzt bin ich einer der Ältesten.“ Marcus Sandmann vor seinem Bild im Gewandhaus-Foyer.
„Als ich ans Theater Plauen-Zwickau kam, war ich der Jüngste, jetzt bin ich einer der Ältesten.“ Marcus Sandmann vor seinem Bild im Gewandhaus-Foyer. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Von der Bühne als Seiteneinsteiger ins Klassenzimmer: Warum Marcus Sandmann das Theater Plauen-Zwickau verlässt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er hat alles gespielt – von der Knusperhexe über den Eisenstein in der „Fledermaus“ bis zum Uncle Fester. Jetzt verlässt er freiwillig das Rampenlicht. Um mit 58 nochmal was Neues anzufangen.

Ein letzter Vorhang, ein letzter Applaus. Als „Uncle Fester“ im Horror-Musical „The Addams Family“ steht Marcus Sandmann noch einmal im Rampenlicht, spielt mit ganzer Seele – und weiß zugleich, dass dies sein Abschied als festes Ensemblemitglied ist. „Das war es! Großartig! Abenteuerlich! Fordernd, nehmend und gebend!“ schreibt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:13 Uhr
4 min.
Wagners Pleitenwoche: Warme Kovac-Worte und Protest-Banner
Die Augsburger Fans üben auf Spruchbändern Kritik am Weg der Vereinsführung mit Sandro Wagner.
Nach dem mühseligen Dortmunder Arbeitssieg in Augsburg geht es um A- und B-Noten. BVB-Coach Kovac hakt das 1:0 schnell ab. Und FCA-Kollege Wagner? Er stellt sich den Fans, die wüten und applaudieren.
Klaus Bergmann, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
27.09.2025
3 min.
Musical Award 2025: Kann „Der Medicus“ aus Plauen-Zwickau den Titel holen? Abstimmung läuft
Die drei Aufführungen auf der Freilichtbühne Zwickau besuchten im Schnitt 1432 Zuschauer.
Gänsehaut im Sommer, Spannung im Herbst: Die spektakuläre Theater-Inszenierung ist im Rennen um den Preis für die beste Open-Air-Produktion. Die große Frage: Reicht es bis ganz nach oben?
Thomas Croy
14.10.2025
4 min.
Theater Plauen-Zwickau: Scheitert das Sparkonzept am geplanten Haustarifvertrag?
Der Saal im Gewandhaus Zwickau wird häufiger leer bleiben, wenn wegen des Sparprogramms weniger Veranstaltungen angeboten werden.
Die geplanten Einsparungen beim Theater Plauen-Zwickau erhitzen die Gemüter. Einige Zwickauer Stadträte sind der Meinung, dass sich die Einschnitte für die Belegschaft gar nicht durchsetzen lassen.
Frank Dörfelt
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel