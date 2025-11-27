Von der Kalahari zu den Drakensbergen: Südafrikas Vielfalt in Bildern

Beeindruckende Landschaften Südafrikas stehen im Fokus. Von der Kalahari über das Namaqualand bis zu den Drakensbergen. Die Kaphalbinsel bleibt nicht unentdeckt.

In der „Blickwinkel“-Reihe stellt am Freitag, 28. November, 20 Uhr an der Hochschule Zwickau Kai-Uwe Küchler die attraktivsten Reiseziele Südafrikas vor. Er spannt einen Bilderbogen von den Dünen in der Kalahari über die Wildblumenfelder im Namaqualand bis zu den Hochgebirgsformationen der Drakensberge. Die Tierwelt Afrikas erleben die... In der „Blickwinkel“-Reihe stellt am Freitag, 28. November, 20 Uhr an der Hochschule Zwickau Kai-Uwe Küchler die attraktivsten Reiseziele Südafrikas vor. Er spannt einen Bilderbogen von den Dünen in der Kalahari über die Wildblumenfelder im Namaqualand bis zu den Hochgebirgsformationen der Drakensberge. Die Tierwelt Afrikas erleben die...