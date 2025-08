VW-Currywurst jetzt in Zwickauer Supermärkten: Wo es sie gibt, was sie kostet und wie sie schmeckt

Schon vor Wochen hatte Volkswagen angekündigt, den Kantinenhit als Fertiggericht in den Handel zu bringen. Nun gibt es ihn auch in Sachsen. Auf die klassische Beilage müssen Kunden aber verzichten.

Es hat ein Weilchen gedauert, bis sie den Weg in die Supermarkt-Kühltheken in Westsachsen gefunden hat. Doch seit Juli gibt es sie auch hier: die VW-Currywurst. Im Mai hatte Volkswagen angekündigt, den Verkaufsschlager aus den VW-Kantinen auch in die Supermärkte zu bringen – als Fertiggericht für die Mikrowelle. Bei Edeka und deren...