Warum die Glück-Auf-Fleischerei in Zwickau vorübergehend geschlossen hat

Die Filiale am Dom legt eine zweitägige Pause ein. Die Chefin nennt den Grund.

Kunden der Filiale der Glück-Auf-Fleischerei am Dom stehen derzeit vor verschlossenen Türen. Wegen Bauarbeiten sind dort Fleischertheke und Mittagstisch geschlossen. „Draußen ist alles schön geworden, da wollen wir unsere Filiale auch aufhübschen“, sagt Fleischerei-Chefin Nora Seidel und spielt damit auf die umfangreichen Umbauarbeiten...