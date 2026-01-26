MENÜ
  • Warum die Glück-Auf-Fleischerei in Zwickau vorübergehend geschlossen hat

Kunden der Fleischerei standen am Montag vor geschlossenen Türen. Bild: Ralph Köhler
Kunden der Fleischerei standen am Montag vor geschlossenen Türen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Warum die Glück-Auf-Fleischerei in Zwickau vorübergehend geschlossen hat
Von Uta Pasler
Die Filiale am Dom legt eine zweitägige Pause ein. Die Chefin nennt den Grund.

Kunden der Filiale der Glück-Auf-Fleischerei am Dom stehen derzeit vor verschlossenen Türen. Wegen Bauarbeiten sind dort Fleischertheke und Mittagstisch geschlossen. „Draußen ist alles schön geworden, da wollen wir unsere Filiale auch aufhübschen“, sagt Fleischerei-Chefin Nora Seidel und spielt damit auf die umfangreichen Umbauarbeiten...
