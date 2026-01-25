Was auf Zwickauer Fahrgäste zukommt: Im Frühjahr starten zwei große Straßenbahn-Bauprojekte

Von Sperrungen, Umleitungen und zeitweise verlegten Haltestellen bleiben die Zwickauer auch 2026 nicht verschont. Ab April nehmen sich die Verkehrsbetriebe ihr Herzstück vor.

Nach den Bauarbeiten am Georgenplatz im vergangenen Jahr setzen die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) ihre Infrastruktur-Offensive im Frühjahr 2026 fort. „So viel wie dieses Jahr und nächstes Jahr haben wir noch nie gebaut, sowohl in der Infrastruktur als auch bei uns im Fahrzeugpark. Das wird heiß“, kündigt Projektleiter Steffen...