  • Was auf Zwickauer Fahrgäste zukommt: Im Frühjahr starten zwei große Straßenbahn-Bauprojekte

Der Neumarkt wird ab April zur Baustelle. Mehrere Abschnitte sind vorgesehen.
Der Neumarkt wird ab April zur Baustelle. Mehrere Abschnitte sind vorgesehen. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Nach der Winterpause starten die Gleisarbeiten vom Georgenplatz in Richtung Bahnhofstraße.
Nach der Winterpause starten die Gleisarbeiten vom Georgenplatz in Richtung Bahnhofstraße. Bild: Ralph Köhler
SVZ-Projektleiter Steffen Schranil – hier vor dem Plan des Knotens Neumarkt – und seine Kollegen haben ein bauintensives Jahr vor sich.
SVZ-Projektleiter Steffen Schranil – hier vor dem Plan des Knotens Neumarkt – und seine Kollegen haben ein bauintensives Jahr vor sich. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Was auf Zwickauer Fahrgäste zukommt: Im Frühjahr starten zwei große Straßenbahn-Bauprojekte
Redakteur
Von Thomas Croy
Von Sperrungen, Umleitungen und zeitweise verlegten Haltestellen bleiben die Zwickauer auch 2026 nicht verschont. Ab April nehmen sich die Verkehrsbetriebe ihr Herzstück vor.

Nach den Bauarbeiten am Georgenplatz im vergangenen Jahr setzen die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) ihre Infrastruktur-Offensive im Frühjahr 2026 fort. „So viel wie dieses Jahr und nächstes Jahr haben wir noch nie gebaut, sowohl in der Infrastruktur als auch bei uns im Fahrzeugpark. Das wird heiß“, kündigt Projektleiter Steffen...
