Partyschlagersänger Calvin Kleinen, bekannt aus etlichen Reality-TV-Formaten, kommt am Samstagabend zur Malle-Party nach Zwickau.
Partyschlagersänger Calvin Kleinen, bekannt aus etlichen Reality-TV-Formaten, kommt am Samstagabend zur Malle-Party nach Zwickau. Bild: Imago/Revierfoto
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große Feste für die ganze Familie, Freiluft-Theater, Malle-Party und Pumptrack Battle – im Landkreis wird am Wochenende einiges geboten. Wir haben ein Dutzend Empfehlungen für Sie herausgepickt.

Trotz Ferien- und Urlaubszeit ist im Landkreis Zwickau am zweiten August-Wochenende einiges los. Daheimgebliebene, die noch nicht wissen, was sie unternehmen sollen, finden hier ein paar Anregungen.
