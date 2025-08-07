Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Zwickau
Große Feste für die ganze Familie, Freiluft-Theater, Malle-Party und Pumptrack Battle – im Landkreis wird am Wochenende einiges geboten. Wir haben ein Dutzend Empfehlungen für Sie herausgepickt.
Trotz Ferien- und Urlaubszeit ist im Landkreis Zwickau am zweiten August-Wochenende einiges los. Daheimgebliebene, die noch nicht wissen, was sie unternehmen sollen, finden hier ein paar Anregungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.