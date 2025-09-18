Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Zwickau
Feste feiern, Coverbands lauschen oder Spezialitäten genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Eine Menge los ist am dritten September-Wochenende in Westsachsen. Nicht nur Musik- und Bierliebhaber, Fahrzeugnostalgiker oder Hobby-Handwerker kommen dabei auf ihre Kosten. Unsere Empfehlungen.
