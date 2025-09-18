Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei der Sat.1-Tributeshow stand „Mr Rod" voriges Jahr im Finale. Am Samstag ist die Rod-Steward-Coverband im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt" Zwickau zu erleben.
Bei der Sat.1-Tributeshow stand „Mr Rod“ voriges Jahr im Finale. Am Samstag ist die Rod-Steward-Coverband im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau zu erleben. Bild: Mr Rod
Bei der Sat.1-Tributeshow stand „Mr Rod“ voriges Jahr im Finale. Am Samstag ist die Rod-Steward-Coverband im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau zu erleben.
Bei der Sat.1-Tributeshow stand „Mr Rod“ voriges Jahr im Finale. Am Samstag ist die Rod-Steward-Coverband im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau zu erleben. Bild: Mr Rod
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feste feiern, Coverbands lauschen oder Spezialitäten genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.

Eine Menge los ist am dritten September-Wochenende in Westsachsen. Nicht nur Musik- und Bierliebhaber, Fahrzeugnostalgiker oder Hobby-Handwerker kommen dabei auf ihre Kosten. Unsere Empfehlungen.
18.09.2025
3 min.
Westsachsen feiert im September und Oktober Interkulturelle Wochen
Das Eispiraten-Maskottchen Crimmel macht zum Auftakt der Interkulturellen Wochen seine Aufwartung.
Im Landkreis Zwickau finden ab 19. September an unterschiedlichen Orten Veranstaltungen für ein interkulturelles Miteinander statt. Die „Freie Presse“ präsentiert eine kleine Auswahl von Angeboten.
Uwe Rechtenbach
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10.09.2025
4 min.
Acht Zwickauer Innenhöfe werden am Samstag zur Eventbühne: Das erwartet die Besucher
Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen.
Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, bei der sich Zwickau am 13. September von einer ganz neuen Seite zeigen soll. Ungeahnte Überraschungseffekte inklusive.
Thomas Croy
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel