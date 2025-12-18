MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rock-Legende Toni Krahl kommt mit seinen „Kinx vom Prenzlauer Berg“ am Sonntagabend in die Zwickauer „Neue Welt“.
Rock-Legende Toni Krahl kommt mit seinen „Kinx vom Prenzlauer Berg“ am Sonntagabend in die Zwickauer „Neue Welt“. Bild: Eckardt Mildner
Der Verein „Illusionswelten“ veranstaltet einen mittelalterlichen Adventsmarkt an der Bergstraße 3 in Lauterbach.
Der Verein „Illusionswelten“ veranstaltet einen mittelalterlichen Adventsmarkt an der Bergstraße 3 in Lauterbach. Bild: Kay Bohne/Archiv
Das Weihnachtskonzert von Chor und Orchester im Gewandhaus führt diesmal musikalisch in den Norden Europas.
Das Weihnachtskonzert von Chor und Orchester im Gewandhaus führt diesmal musikalisch in den Norden Europas. Bild: André Leischner
Rock-Legende Toni Krahl kommt mit seinen „Kinx vom Prenzlauer Berg“ am Sonntagabend in die Zwickauer „Neue Welt“.
Rock-Legende Toni Krahl kommt mit seinen „Kinx vom Prenzlauer Berg“ am Sonntagabend in die Zwickauer „Neue Welt“. Bild: Eckardt Mildner
Der Verein „Illusionswelten“ veranstaltet einen mittelalterlichen Adventsmarkt an der Bergstraße 3 in Lauterbach.
Der Verein „Illusionswelten“ veranstaltet einen mittelalterlichen Adventsmarkt an der Bergstraße 3 in Lauterbach. Bild: Kay Bohne/Archiv
Das Weihnachtskonzert von Chor und Orchester im Gewandhaus führt diesmal musikalisch in den Norden Europas.
Das Weihnachtskonzert von Chor und Orchester im Gewandhaus führt diesmal musikalisch in den Norden Europas. Bild: André Leischner
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am vierten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf dem Weihnachtsmarkt, zum Hofadvent und zur Schlossweihnacht in Zwickau erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
30.11.2025
3 min.
Weihnachtsmärkte und Pyramidenanschieben: Das sind die Bilder vom 1. Advent im Landkreis Zwickau
 9 Bilder
Großer Andrang beim Anschieben der Pyramide auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal.
Zum 1. Advent haben Einwohner und Besucher in den Städten und Gemeinden Leckereien, Musik und Aufführungen genossen. Wir zeigen Fotos von Fraureuth im Westen bis Hohenstein-Ernstthal im Osten.
Thomas Croy
02.10.2025
4 min.
Was machen wir am verlängerten Wochenende? Zehn Ausgehtipps für Westsachsen
Taylor Swift feiert ihr neues Album nicht nur auf der Bühne, sondern von Freitag bis Sonntag auch mit einer internationalen Kino-Party. Der Zwickauer Filmpalast „Astoria“ ist mit dabei.
Taylor-Swift-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet: Album-Release-Party im Kino. Auch sonst ist eine Menge los am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
Mehr Artikel