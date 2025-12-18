Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am vierten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf dem Weihnachtsmarkt, zum Hofadvent und zur Schlossweihnacht in Zwickau erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.