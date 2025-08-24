Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wegen Umweltgefährdung: Razzia auf Autofriedhof von Zwickauer Ex-Kommunalpolitiker

Polizeibeamte untersuchen, ob sich noch Betriebsflüssigkeiten in den Fahrzeugen befinden.
Polizeibeamte untersuchen, ob sich noch Betriebsflüssigkeiten in den Fahrzeugen befinden. Bild: Ralf Wendland
Polizeibeamte untersuchen, ob sich noch Betriebsflüssigkeiten in den Fahrzeugen befinden.
Polizeibeamte untersuchen, ob sich noch Betriebsflüssigkeiten in den Fahrzeugen befinden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Wegen Umweltgefährdung: Razzia auf Autofriedhof von Zwickauer Ex-Kommunalpolitiker
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stadtverwaltung und Landratsamt fordern seit Langem erfolglos, dass die private Autodeponie aus dem Wohngebiet verschwindet. Jetzt ließ die Staatsanwaltschaft die Grundstücke durchsuchen.

Polizisten haben in der vergangenen Woche Grundstücke im Zwickauer Stadtteil Oberhohndorf durchsucht, auf denen der ehemalige OB-Kandidat und langjährige Stadtrat Thomas Gerisch (Freie Wähler) Schrottautos lagert. Der Hotelier, der seine Zulassung verloren hat, als Rechtsanwalt zu arbeiten, betreibt dort einen Autoteilehandel. Ein Sprecher der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
2 min.
Morddrohung gegen Zwickauer OB Arndt: Waffen des Tatverdächtigen bleiben unter Verschluss
Oberbürgermeisterin Constance Arndt hat im April eine Todesdrohung öffentlich gemacht.
Auch zwölf Wochen nach der Hausdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Drohbriefschreiber ziehen sich die Ermittlungen hin. Seine Waffen hat der Mann nicht wieder zurück bekommen.
Michael Stellner
22.08.2025
3 min.
Verkorkster Gefängnisneubau in Zwickau: Freistaat beginnt Suche nach einem Totalunternehmer
Außer Mängelbeseitigung passiert auf der Gefängnisbaustelle seit 2023 nicht mehr viel.
Im Juni hatten die Verantwortlichen angekündigt, eine neue Firma zu suchen, die den millionenschweren Chaos-Bau in Zwickau fertigstellen soll. Bewerben können sich Unternehmen aber noch nicht.
Michael Stellner
21:41 Uhr
1 min.
FBI prüft Schüsse an Schule als möglichen Terrorakt
An einer katholischen Schule in Minneapolis sind Kinder erschossen worden.
Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und...
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel