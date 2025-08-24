Wegen Umweltgefährdung: Razzia auf Autofriedhof von Zwickauer Ex-Kommunalpolitiker

Stadtverwaltung und Landratsamt fordern seit Langem erfolglos, dass die private Autodeponie aus dem Wohngebiet verschwindet. Jetzt ließ die Staatsanwaltschaft die Grundstücke durchsuchen.

Polizisten haben in der vergangenen Woche Grundstücke im Zwickauer Stadtteil Oberhohndorf durchsucht, auf denen der ehemalige OB-Kandidat und langjährige Stadtrat Thomas Gerisch (Freie Wähler) Schrottautos lagert. Der Hotelier, der seine Zulassung verloren hat, als Rechtsanwalt zu arbeiten, betreibt dort einen Autoteilehandel. Ein Sprecher der...