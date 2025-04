Wenn er trinkt, rastet er aus: Zwickauer nach Gewaltexzessen zu Haftstrafe verurteilt

Er wirft mit Flaschen und Bierdosen, immer wieder schlägt er Glastüren ein. Trotz eines langen Vorstrafenregisters musste der 31-Jährige noch nie ins Gefängnis. Bis jetzt.

Eine Handvoll seiner Freunde sind als Zuschauer vor Gericht dabei. Sein bester Kumpel aber ist unsichtbar, er lauert in ihm und hat den 31-Jährigen erst in diese aussichtslose Lage gebracht: die Alkoholsucht. Seit 15 Jahren trinkt er regelmäßig. Wie viel? Beim dritten Bier höre er auf zu zählen, beantwortet er die Frage des Staatsanwalts. Am...