Regionale Nachrichten und News
  • „Wenn man etwas gibt, bekommt man etwas zurück“: Ein Student aus Tunesien inspiriert in Zwickau mit Wissen und Herz

Von Thomas Croy
Er kam allein nach Deutschland, kämpfte mit der Sprache und fand Freunde durchs Teilen seines Wissens. Heute gibt er auf Youtube Gratis-Tutorials. Auslöser war ein Moment, den er nie vergessen hat.

Dienstagnachmittag im Saal des Konzert- und Ballhauses Neue Welt. Bei der Immatrikulationsfeier der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) erklimmt ein junger Mann die Treppe zur Bühne - leicht verlegen, als sein Name aufgerufen wird. Firas Jerbi tritt nach vorn, nimmt die Urkunde entgegen, und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Der...
