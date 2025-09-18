„Wenn wir an der Macht sind, reißen wir die Windräder ab“: Zwei Stunden Bürgerdialog mit Sachsens AfD-Chef Urban in Zwickau

Wo andere Parteien oft nur die ersten Reihen besetzt bekommen, füllt die AfD mühelos einen Saal. Was Jörg Urban und Jonas Dünzel zu sagen hatten und für wen es eine Schweigeminute gab.

Die Ersten sind schon vor Einlassbeginn da, doch es dauert fast eine Stunde, bis alle Stühle in der „Destille“ in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße besetzt sind. Aber am Ende ist der Saal im Lokal voll. Die Letzten müssen stehen. Reichlich 100 Menschen sind gekommen zum AfD-„Bürgerdialog“. Die Notizblöcke und Stifte, die auf den... Die Ersten sind schon vor Einlassbeginn da, doch es dauert fast eine Stunde, bis alle Stühle in der „Destille“ in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße besetzt sind. Aber am Ende ist der Saal im Lokal voll. Die Letzten müssen stehen. Reichlich 100 Menschen sind gekommen zum AfD-„Bürgerdialog“. Die Notizblöcke und Stifte, die auf den...