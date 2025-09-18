Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wenn wir an der Macht sind, reißen wir die Windräder ab“: Zwei Stunden Bürgerdialog mit Sachsens AfD-Chef Urban in Zwickau

Zwei-Mann-Show in der „Destille“ in Zwickau: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (li.) und der Zwickauer Landtagsabgeordnete Jonas Dünzel.
Zwei-Mann-Show in der „Destille“ in Zwickau: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (li.) und der Zwickauer Landtagsabgeordnete Jonas Dünzel. Bild: Jan-Dirk Franke
Zwei-Mann-Show in der „Destille“ in Zwickau: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (li.) und der Zwickauer Landtagsabgeordnete Jonas Dünzel.
Zwei-Mann-Show in der „Destille“ in Zwickau: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (li.) und der Zwickauer Landtagsabgeordnete Jonas Dünzel. Bild: Jan-Dirk Franke
Zwickau
„Wenn wir an der Macht sind, reißen wir die Windräder ab“: Zwei Stunden Bürgerdialog mit Sachsens AfD-Chef Urban in Zwickau
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo andere Parteien oft nur die ersten Reihen besetzt bekommen, füllt die AfD mühelos einen Saal. Was Jörg Urban und Jonas Dünzel zu sagen hatten und für wen es eine Schweigeminute gab.

Die Ersten sind schon vor Einlassbeginn da, doch es dauert fast eine Stunde, bis alle Stühle in der „Destille“ in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße besetzt sind. Aber am Ende ist der Saal im Lokal voll. Die Letzten müssen stehen. Reichlich 100 Menschen sind gekommen zum AfD-„Bürgerdialog“. Die Notizblöcke und Stifte, die auf den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
12.09.2025
4 min.
Sparzwang: Zwickauer AfD will Baubürgermeisterin-Posten abschaffen und Kulturförderung kürzen
Ist der Posten von Silvia Queck in Gefahr? Wenn es nach der AfD geht, braucht Zwickau keine Baubürgermeisterin.
Die Stadt muss erheblich sparen, aber an welchen Stellen? Als erste Fraktion hat nun die AfD Vorschläge formuliert. Sie möchte die Wirtschaftsförderung auflösen – und nicht nur das.
Frank Dörfelt
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
11.09.2025
4 min.
Wegen Russland-Reise: AfD verhängt Ordnungsgeld gegen Zwickauer Abgeordneten Matthias Moosdorf
Matthias Moosdorf, hier auf dem Wahlforum der „Freien Presse“, steht aufgrund seiner Russland-Nähe in der Kritik.
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf soll 2000 Euro Strafe wegen einer Russland-Reise zahlen. Er revanchiert sich mit einem Video, in dem er Alice Weidel kritisiert.
Michael Stellner
Mehr Artikel