Weshalb ein Autohändler auf Zwickau als Pilotstandort für chinesische E-Autos setzt

Chinesische Modelle sind immer häufiger in den Showrooms von Autohäusern zu finden. Nun ist der erste Händler in der Region Zwickau mit der Marke MG Motor an den Start gegangen

Die Chinesen sind da: Mit der Schneider-Gruppe hat jetzt der erste Autohändler in der Region Zwickau chinesische E-Autos ins Portfolio aufgenommen – und das mitten im Epizentrum des Elektroautobaus. Das VW-Werk liegt keine zehn Kilometer entfernt. Es handelt sich um Neuwagen der Marke MG Motor. Dass die Wahl auf Zwickau fiel, begründet der...