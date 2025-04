Wilde Parkerei vor Zwickauer Kita: Finden Eltern und Verkehrsbehörde eine Lösung?

Eltern wünschen sich Kurzzeitparkplätze im Parkverbotsviertel Dieselstraße. Einige wenige gibt es dort. Allerdings verpasst das Kind sein Frühstück, wenn sich die Eltern an diese Zeiten halten.

Zwischen 7.10 Uhr und 7.25 Uhr geht es an der Dieselstraße zu wie in einem Bienenschwarm. 7.30 Uhr beginnt in der Kindertagesstätte „Sachsenring“ das Frühstück für 76 Kinder. Gefühlt 70 Autos versuchen kurz zuvor, an Crimmitschauer und Dieselstraße zu parken. Cathleen Beier braucht keine fünf Minuten, um die fünfjährige Anneliese in...