Wishbone-Ash-Legende Martin Turner kommt nach Westsachsen

Jubiläumstour macht Rockgeschichte lebendig: Der Sound der 70er wird am Ostermontag im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne für Rock-Nostalgie sorgen.

Zwischen Auftritten in Dessau und Würzburg macht eine echte Ikone der Rockgeschichte am Ostermontag, dem 21. April, Halt im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne: Martin Turner (77), Gründungsmitglied der legendären Band Wishbone Ash, bringt mit seiner Band die „Blowin’ Free Tour 2025“ auf die Bühne. Konzertbeginn ist 19 Uhr, Einlass...