Zwickau 19.07.2025

Zauber in Lila: Lavendelblütenfest lockt in den Erlebnisgarten am Zwickauer Hammerwald

Am Sonntag wird der Erlebnisgarten zum Paradies für die Sinne. Das Lavendelfeld lockt Besucher an, während der Markt gesunde Genüsse präsentiert. Zum Lavendelblütenfest lädt der Tast-, Duft- und Erlebnisgarten in Zwickau-Planitz für Sonntag, 13 bis 18 Uhr auf das Gelände an der Cainsdorfer Straße (neben der Lukaswerkstatt) ein. Bei einem Rundgang erwartet die Besucher ein buntes Markttreiben mit kulinarischen Angeboten - ganz im Zeichen von Gesundheit für Körper, Geist und Seele.... Zum Lavendelblütenfest lädt der Tast-, Duft- und Erlebnisgarten in Zwickau-Planitz für Sonntag, 13 bis 18 Uhr auf das Gelände an der Cainsdorfer Straße (neben der Lukaswerkstatt) ein. Bei einem Rundgang erwartet die Besucher ein buntes Markttreiben mit kulinarischen Angeboten - ganz im Zeichen von Gesundheit für Körper, Geist und Seele.... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden