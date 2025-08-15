Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zum Vormerken: Zehn Höhepunkte zum Zwickauer Stadtfest – was Sie auf keinen Fall verpassen sollten

Auf der großen Hauptmarkt-Bühne vorm Rathaus schlägt ab Freitag für drei Tage das Herz des Zwickauer Stadtfestes.
Auf der großen Hauptmarkt-Bühne vorm Rathaus schlägt ab Freitag für drei Tage das Herz des Zwickauer Stadtfestes. Bild: Rico Jakob
Zwickau
Zum Vormerken: Zehn Höhepunkte zum Zwickauer Stadtfest – was Sie auf keinen Fall verpassen sollten
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 22. Zwickauer Stadtfest bietet einen Mix, der es in sich hat: Alteingesessene Rocker, junge Chartstürmer und Newcomer mit großen Fangemeinden. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.

Für drei Tage verwandelt sich das Zwickauer Stadtzentrum in eine Partymeile. Das breit gefächerte Stadtfest-Programm hält für jeden Geschmack etwas parat. „Freie Presse“ hat zehn Tipps herausgesucht.
