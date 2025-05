Zwei Teenager in Wilkau-Haßlau beraubt: Maskierte Täter flüchten

Ein Abendspaziergang wird zum Albtraum: Jugendliche an der Schulstraße brutal überfallen. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben am Mittwochabend zwei Jugendlichen in Wilkau-Haßlau die Umhängetaschen geraubt. Nach Angaben der Polizei liefen die 13- und 15-Jährigen gegen 22.30 Uhr die Kirchberger Straße entlang, als sie in die Schulstraße abbogen. Dort begegneten ihnen zwei schwarz gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Täter, die die Jugendlichen...