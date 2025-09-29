Zwickau: Alter Gasometer widmet sich Frauen in der DDR

Eine Ausstellung und eine Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde am 2. Oktober sind Teil des Kulturhauptstadtprogramms und des 16. Europäischen Filmfestivals der Generationen.

Zwickau. Mit einer Ausstellung und einer Filmvorführung über berufstätige Frauen in der DDR beteiligt sich der Zwickauer Verein „Alter Gasometer“ am 16. Europäischen Filmfestival der Generationen. Die Ausstellung mit dem Titel „Die tapferen Frauen und die knatternden Kisten“ wird am Donnerstag, 2. Oktober, um 18 Uhr im kleinen Saal des Alten Gasometers, Kleine Biergasse 3, eröffnet: Sie widmet sich den Frauen, die im Zwickauer Automobilbau, vor allem im VEB Sachsenring, eine zentrale Rolle spielten. Zeitzeuginnen sollen darin durch Video-Projektion von Interviews sichtbar und hörbar werden.

Ab 18.30 Uhr wird dann der 2024 entstandene Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“ gezeigt. Er zeichnet laut Ankündigung ein lebendiges Gruppenporträt ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR. 15 selbstbewusste Frauen erzählen demnach, wie auch im Land der staatlich verordneten Gleichberechtigung trotzdem das Patriarchat regierte und schaffen damit ein kraftvolles Kaleidoskop der Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und Bauernstaat.

Daran schließt sich im Alten Gasometer ab 20.15 Uhr eine Gesprächsrunde „Echte Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ostdeutscher Frauen – eine politische Vorgabe?“ an. Die Veranstaltung ist Teil des Kulturhauptstadtprogramms des Alten Gasometers. (mib)