Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Szene aus dem Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“.
Szene aus dem Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“. Bild: Gerhard Weber/Deutsche Fotothek
Szene aus dem Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“.
Szene aus dem Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“. Bild: Gerhard Weber/Deutsche Fotothek
Zwickau
Zwickau: Alter Gasometer widmet sich Frauen in der DDR
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Ausstellung und eine Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde am 2. Oktober sind Teil des Kulturhauptstadtprogramms und des 16. Europäischen Filmfestivals der Generationen.

Zwickau.

Mit einer Ausstellung und einer Filmvorführung über berufstätige Frauen in der DDR beteiligt sich der Zwickauer Verein „Alter Gasometer“ am 16. Europäischen Filmfestival der Generationen. Die Ausstellung mit dem Titel „Die tapferen Frauen und die knatternden Kisten“ wird am Donnerstag, 2. Oktober, um 18 Uhr im kleinen Saal des Alten Gasometers, Kleine Biergasse 3, eröffnet: Sie widmet sich den Frauen, die im Zwickauer Automobilbau, vor allem im VEB Sachsenring, eine zentrale Rolle spielten. Zeitzeuginnen sollen darin durch Video-Projektion von Interviews sichtbar und hörbar werden.

Ab 18.30 Uhr wird dann der 2024 entstandene Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!“ gezeigt. Er zeichnet laut Ankündigung ein lebendiges Gruppenporträt ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR. 15 selbstbewusste Frauen erzählen demnach, wie auch im Land der staatlich verordneten Gleichberechtigung trotzdem das Patriarchat regierte und schaffen damit ein kraftvolles Kaleidoskop der Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und Bauernstaat.

Daran schließt sich im Alten Gasometer ab 20.15 Uhr eine Gesprächsrunde „Echte Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ostdeutscher Frauen – eine politische Vorgabe?“ an. Die Veranstaltung ist Teil des Kulturhauptstadtprogramms des Alten Gasometers. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
2 min.
Urteil im Spionageprozess gegen Ex-Krah-Mitarbeiter erwartet
Der Prozess wird am Oberlandesgericht Dresden seit Anfang August verhandelt. (Archivbild)
Hat ein früherer Mitarbeiter von Maximilian Krah Daten an China weitergegeben? Das Oberlandesgericht in Dresden entscheidet am letzten Verhandlungstag über die Vorwürfe.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
1 min.
Stadtverwaltung Zwickau lädt zu Putzaktion im Schlobigpark ein
Im Schlobigpark soll Müll eingesammelt werden.
Am 10. Oktober von 16 bis 18 Uhr sollen Grünflächen und umliegende Straßen von Unrat und Müll befreit werden.
Michael Brandenburg
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
10.09.2025
1 min.
„Guten Morgen, ihr Schönen!“ - Filmabend in Plauen ist den Frauen in der DDR gewidmet
Der Film „Die Unbeugsamen - Guten Morgen, ihr Schönen!“ wird in Plauen gezeigt.
Am Donnerstag zeigt die Initiative Medienbildung Vogtland den Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen 2“. Im Anschluss sprechen Zeitzeuginnen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel