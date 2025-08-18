Zwickau-Cainsdorf: Vollsperrung wegen Stützmauerabriss

An der Friedrichstraße beginnen am Mittwoch die Arbeiten an dem maroden Bauwerk.
Das Projekt Stützwandabriss und -neubau an der Friedrichstraße im Zwickauer Ortsteil Cainsdorf nimmt Gestalt an. Ab Mittwoch, 20. August, sollen laut Tiefbauamt die bauvorbereitenden Arbeiten beginnen. Das marode Altbauwerk in Höhe der Friedrichstraße 23 soll ab September abgerissen werden. Danach soll eine knapp 50 Meter lange Stützwand aus Betonfertigteilen neu gebaut werden. Wegen enger Platzverhältnisse müssen die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern und kosten voraussichtlich rund 270.000 Euro. Die Stadtverwaltung hatte zu dem Projekt in einer Einwohnerversammlung informiert, die im April im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden hatte. (kru)