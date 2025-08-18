Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bauarbeiten an der Stützmauer an der Friedrichstraße in Cainsdorf starten.
Die Bauarbeiten an der Stützmauer an der Friedrichstraße in Cainsdorf starten. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Die Bauarbeiten an der Stützmauer an der Friedrichstraße in Cainsdorf starten.
Die Bauarbeiten an der Stützmauer an der Friedrichstraße in Cainsdorf starten. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Zwickau-Cainsdorf: Vollsperrung wegen Stützmauerabriss
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Friedrichstraße beginnen am Mittwoch die Arbeiten an dem maroden Bauwerk.

Zwickau.

Das Projekt Stützwandabriss und -neubau an der Friedrichstraße im Zwickauer Ortsteil Cainsdorf nimmt Gestalt an. Ab Mittwoch, 20. August, sollen laut Tiefbauamt die bauvorbereitenden Arbeiten beginnen. Das marode Altbauwerk in Höhe der Friedrichstraße 23 soll ab September abgerissen werden. Danach soll eine knapp 50 Meter lange Stützwand aus Betonfertigteilen neu gebaut werden. Wegen enger Platzverhältnisse müssen die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern und kosten voraussichtlich rund 270.000 Euro. Die Stadtverwaltung hatte zu dem Projekt in einer Einwohnerversammlung informiert, die im April im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden hatte. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
07.05.2025
1 min.
Marode Stützmauer: Zwickau muss Mauer abreißen und neu bauen, obwohl ihr das Grundstück gar nicht gehört
Die marode Stützmauer an der Friedrichstraße in Cainsdorf.
Der Bauausschuss beschließt einstimmig die Maßnahme. Kostenpunkt: 269.000 Euro. Kritik gibt es wegen der Eigentumsverhältnisse.
Frank Dörfelt
05.08.2025
4 min.
Zwickauer in Sorge: Ruinieren schwere Baustellen-Lastwagen die Anwohnerstraßen?
Das die Baufahrzeuge jetzt den sanierten Teil der Feldstraße nutzen können, dafür hat Kerstin Böhm kein Verständnis.
Schwere Lastwagen, enge Straßen und verärgert Anwohner - Eine Baustelle sorgt für Unmut. Während Kerstin Böhm die Lkw-Durchfahrt anprangert, verteidigt die Verwaltung ihre Entscheidungen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel