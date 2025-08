Zwickau: Diakonie bittet um Spenden für Wohnungslose

Im Sommer würden vor allem Unterwäsche, Jogginghosen, Pyjamas, Badeschlappen und Wasserflaschen benötigt.

Zwickau.

Die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Westsachsen bittet auch in den Sommermonaten um Spenden für Menschen in Wohnungsnot im Landkreis Zwickau. Wie Sprecherin Lydia Richter mitteilt, werden vor allem Unterwäsche (Neuware), Jogginghosen und Pyjamas, Badeschlappen in den Größen 40 bis 44 sowie Wasserflaschen (0,5 Liter) und Sonnencreme benötigt. „Der Sommer wird oft unterschätzt“, sagt Katrin Wolf, Einrichtungsleiterin der Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe. Bei Hitze fehle es häufig an Wechselkleidung und genügend Flüssigkeit. „Nicht nur im Winter haben die Klienten ihre Not“, so Wolf weiter. Die Annahmestelle für die Spenden befindet sich in der Römerstraße 11 in Zwickau. (mib)