Zwickau: Einwohnerversammlung für die Stadtteile Oberrothenbach, Mosel und Schlunzig

Themen sollen am 6. Oktober unter anderem die Krisenvorsorge und Notfallmeldestellen sowie der Verkehrsentwicklungsplan 2040 sein.

Zwickau.

Zu einer Einwohnerversammlung, die insbesondere für die Stadtteile Oberrothenbach, Mosel und Schlunzig gedacht ist, lädt die Stadtverwaltung Zwickau am Montag, 6. Oktober, 18 Uhr ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberrothenbach, Altenburger Straße 47, ein. Wie das Presse- und Oberbürgermeisterbüro ankündigt, werden dabei Vertreter der Berufsfeuerwehr auf die Themen Krisenvorsorge und Notfallmeldestellen eingehen. Danach informiere Projektleiter Erik Höhne über den aktuellen Stand bei der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes 2040, der Mitte 2026 vorliegen soll. Im Anschluss könnten Bürger Fragen und Anliegen vortragen, die auch vorab an [email protected] eingereicht werden können. (mib)