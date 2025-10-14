Zwickau: Fahrradfahrer fährt gegen Mülltonne und verletzt sich schwer

In der Nähe des Horchmuseums stieß ein Radfahrer am Montagabend auf dem Gehweg gegen den Abfallbehälter.

Zwickau.

Ein Fahrradfahrer hat am späten Montagabend in Zwickau einen Fahrfehler in der Nähe des August-Horch-Museums im Stadtteil Pölbitz mit seiner Gesundheit bezahlt. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt am Dienstag mitteilte, fuhr ein 31-jähriger Radfahrer gegen 22.20 Uhr auf dem Gehweg neben der Audistraße. Etwa auf Höhe der Kurt-Eisner-Straße stieß der Mann auf seinem Zweirad mit einer abgestellten Mülltonne zusammen und stürzte. Dabei erlitt der 31-Jährige schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn daraufhin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrfehler sei nicht auf Alkoholkonsum zurückzuführen gewesen, hieß es laut Radio Zwickau. (kru)