Zwickau Kinder-Uni erlebt Teilnehmerrekord

Erstmals wurden mehr als 1000 wissensbegierige Kinder gezählt, so die Westsächsische Hochschule. Wie es weitergehen soll.

An der Kinder-Uni der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) haben in diesem Semester erstmals mehr als 1000 Kinder teilgenommen. Über den neuen Teilnehmerrekord hat die Hochschule berichtet. Die Vorlesungen der Kinder-Uni fanden an der WHZ statt.