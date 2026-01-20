MENÜ
So viele neugierige junge Teilnehmer wie noch nie wurden bei der Kinder-Uni gezählt.
So viele neugierige junge Teilnehmer wie noch nie wurden bei der Kinder-Uni gezählt. Bild: K. Körner/WHZ
Zwickau
Zwickau Kinder-Uni erlebt Teilnehmerrekord
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Erstmals wurden mehr als 1000 wissensbegierige Kinder gezählt, so die Westsächsische Hochschule. Wie es weitergehen soll.

An der Kinder-Uni der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) haben in diesem Semester erstmals mehr als 1000 Kinder teilgenommen. Über den neuen Teilnehmerrekord hat die Hochschule berichtet. Die Vorlesungen der Kinder-Uni fanden an der WHZ statt.
