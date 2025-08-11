Zwickau: Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet feministisches Kneipenquiz

Zwickau
Die Veranstaltung ist für Donnerstag, 18 Uhr, geplant.
Unter dem Motto „Wissen, Drinks und Gleichberechtigung“ veranstaltet der Kreisverband Zwickau von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag, 14. August, ein feministisches Kneipenquiz. Es geht um Fragen wie: Wie viele Länder haben eine Frau als Staatsoberhaupt? Wer war die erste Frau im All? Und was hat eigentlich Feminismus mit Popkultur zu tun?...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.