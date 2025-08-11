Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau: Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet feministisches Kneipenquiz

Coretta Storz übernimmt die Moderation beim Quiz.
Bild: Toni Söll/Archiv
Zwickau: Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet feministisches Kneipenquiz
Von Jens Arnold
Die Veranstaltung ist für Donnerstag, 18 Uhr, geplant.

Unter dem Motto „Wissen, Drinks und Gleichberechtigung“ veranstaltet der Kreisverband Zwickau von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag, 14. August, ein feministisches Kneipenquiz. Es geht um Fragen wie: Wie viele Länder haben eine Frau als Staatsoberhaupt? Wer war die erste Frau im All? Und was hat eigentlich Feminismus mit Popkultur zu tun?...
