Zwickau setzt auf Blitzer: Neue Säule an der Reichenbacher Straße

Eine Säule auf dem Mittelstreifen der Reichenbacher Straße zieht Blicke auf sich. Noch ohne Blitzer, doch das könnte sich bald ändern. Das Gerät behält beide Fahrtrichtungen im Blick.

Der einst für die Stadtkasse lukrative und für viele Autofahrer teure Blitzer an der Kreuzung Reichenbacher Straße/Olzmannstraße in Zwickau ist seit Jahren außer Betrieb. Autofahrer genießen dort freie Fahrt – doch das soll sich bis spätestens Frühjahr 2026 ändern. Seit Kurzem steht, nur 150 Meter stadtauswärts von der Kreuzung...