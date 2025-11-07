Zwickau: Umfrage zu Lärm in der Stadt

Bewohner von ausgewählten Straßenzügen sind aufgefordert, ihre Erfahrungen mitzuteilen. 2027 soll sich dann die nächste Runde der Lärmaktionsplanung anschließen, heißt es.

Obwohl die Stadt Zwickau seit Langem bemüht sei, den Lärm durch den Straßenverkehr zu reduzieren, ist es weiterhin an vielen Straßen im Stadtgebiet zu laut, heißt es aus dem Amt für Umwelt und Stadtplanung der Stadtverwaltung.