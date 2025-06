Zwickau vor dem Konzert des Jahres: 27-Meter-Bühne für Sting aufgebaut

Nur noch wenige Tage, dann gibt der britische Superstar sein Konzert vor 11.000 Fans auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau. Die „Freie Presse“ war bei den Vorbereitungen dabei.

Man könnte es als kontrollierten Stress bezeichnen, was wenige Stunden vor dem Auftritt von Superstar Sting auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau abgeht. „Männer, ich werd‘ Euch jetzt mal einnorden“, stimmt Uwe Maetzig am Dienstag seine Crew auf die Tagesaufgaben ein. Der Projektleiter von Mawi-Concert ist einer Woche vor Ort...