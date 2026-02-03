MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Hochschule und Unternehmen kooperieren für saubere Medizintechnik

Ein Bauteil für die Medizintechnik. Die WHZ forscht an neuen Technologien.
Ein Bauteil für die Medizintechnik. Die WHZ forscht an neuen Technologien. Bild: Symbolbild: M. Weissflog/Archiv
Ein Bauteil für die Medizintechnik. Die WHZ forscht an neuen Technologien.
Ein Bauteil für die Medizintechnik. Die WHZ forscht an neuen Technologien. Bild: Symbolbild: M. Weissflog/Archiv
Zwickau
Zwickauer Hochschule und Unternehmen kooperieren für saubere Medizintechnik
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsächsische Hochschule Zwickau beginnt ein Projekt zur rückstandsfreien Herstellung von Medizinprodukten. Kryogene Zerspanungstechnologien sollen den Reinigungsaufwand senken. Was dahinter steckt.

An der Fakultät Automobil- und Maschinenbau der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) ist ein neues Forschungsprojekt gestartet. Es verfolgt das Ziel, die Produktion von Medizinbauteilen zu optimieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung neuer Verfahren für eine saubere, rückstandsfreie Fertigung. Es läuft unter der programmatischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Mit drei Millionen Euro: Zwickauer Hochschule will Wasserstoffmotor für eine grüne Zukunft entwickeln
Die WHZ forscht zum Thema Wasserstofftechnologie.
Das Forschungsprojekt der WHZ stellt nachhaltige Mobilität in den Mittelpunkt. Langfristig soll das Motorenkonzept auf diverse Anwendungen ausgeweitet werden. Welche das sein können.
Lutz Kirchner
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
11:30 Uhr
4 min.
Neuer Studiengang ab Herbst: Westsächsische Hochschule Zwickau bildet jetzt Social-Media-Profis aus
Professorin Manuela Sachse betreut den neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien an der Westsächsischen Hochschule.
Eigentlich ist die Zwickauer Fachhochschule vor allem durch ihre technischen Studiengänge bekannt. Ab dem Wintersemester stellt die WHZ sich mit dem neuen Studiengang „Kommunikation und Soziale Medien“ breiter auf.
Jim Kerzig
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel