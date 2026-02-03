Zwickauer Hochschule und Unternehmen kooperieren für saubere Medizintechnik

Zwickau
Die Westsächsische Hochschule Zwickau beginnt ein Projekt zur rückstandsfreien Herstellung von Medizinprodukten. Kryogene Zerspanungstechnologien sollen den Reinigungsaufwand senken. Was dahinter steckt.
An der Fakultät Automobil- und Maschinenbau der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) ist ein neues Forschungsprojekt gestartet. Es verfolgt das Ziel, die Produktion von Medizinbauteilen zu optimieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung neuer Verfahren für eine saubere, rückstandsfreie Fertigung. Es läuft unter der programmatischen...
