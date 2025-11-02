Zwickauer Schandfleck am Eingang zur Innenstadt bleibt sich selbst überlassen

Das verlassene Eckhaus in Zwickau: gesichert, aber ungenutzt. Weder die Stadt noch der Freistaat greifen zu.

Das Eckhaus an der Äußeren Schneeberger Straße/Amalienstraße verkommt zunehmend zum Schandfleck am Eingang der Zwickauer Innenstadt. Eine Gefahr geht von dem Gebäude jedoch nicht aus, wie Stadtrat René Hahn (Die Linke) auf Nachfrage von Bürgermeisterin Silvia Queck erfuhr. Der frühere Besitzer gab das Eigentum 2017 auf, seither steht das...