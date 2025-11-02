Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Schandfleck am Eingang zur Innenstadt bleibt sich selbst überlassen

Das Haus an der Äußeren Schneeberger Straße ist herrenlos und verfällt immer mehr.
Das Haus an der Äußeren Schneeberger Straße ist herrenlos und verfällt immer mehr. Bild: Ralf Wendland
Das Haus an der Äußeren Schneeberger Straße ist herrenlos und verfällt immer mehr.
Das Haus an der Äußeren Schneeberger Straße ist herrenlos und verfällt immer mehr. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Schandfleck am Eingang zur Innenstadt bleibt sich selbst überlassen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das verlassene Eckhaus in Zwickau: gesichert, aber ungenutzt. Weder die Stadt noch der Freistaat greifen zu.

Das Eckhaus an der Äußeren Schneeberger Straße/Amalienstraße verkommt zunehmend zum Schandfleck am Eingang der Zwickauer Innenstadt. Eine Gefahr geht von dem Gebäude jedoch nicht aus, wie Stadtrat René Hahn (Die Linke) auf Nachfrage von Bürgermeisterin Silvia Queck erfuhr. Der frühere Besitzer gab das Eigentum 2017 auf, seither steht das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
16:30 Uhr
2 min.
Sanierung in Zwickau abgeschlossen: Pflastersteine statt Asphalt in der Peter-Breuer-Straße
Es dauerte nicht lange, da nahmen die Autofahrer die Peter-Breuer-Straße in Besitz.
Die Straße erstrahlt nach Sanierung im neuen Glanz. Historische Pflastersteine verleihen ihr einen besonderen Charme. Noch fehlen die Bäume. Fast 1 Million Euro wurden investiert.
Frank Dörfelt
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
15:30 Uhr
1 min.
Zufahrtsstraße zur künftigen JVA in Zwickau ohne Aufsehen freigegeben
Die Zufahrt zur JVA zweigt von der Olzmannstraße ab.
In Zwickau ist die Zufahrtsstraße zur JVA fertig, doch der Bau der Haftanstalt steht still. Eine heimliche Freigabe und die Namenssuche bleiben ein Thema.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel